Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: замах на вбивство активіста Олега Михайлика. Як почувається поранений та чому одесити вийшли на протест; війна за стадіон Старт. Чому єдину зелену оазу в центрі міста не віддають киянам; погода на найближчі дні.

Опубліковано Вересень, 24 в 10:19



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