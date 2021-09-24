Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: очі військових машин. Унікальну оптико-прицільну станцію наведення розробили українські конструктори; одні з найкращих у світі. Українські студенти-фізики здобули бронзу на міжнародній олімпіаді; на Одещині не вродив виноград. Через дощі та спеку сади втратили до 50% врожаю. Чи постраждає виноробство регіону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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