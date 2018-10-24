Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: булінг у Харкові: шестикласниці на святі не дістався шматок торту, бо мама не здала гроші; 300 відкритих люків: як в Миколаєві взялися боротися із небезпечними колодязями; на Мексику накрив уже другий ураган.

Опубліковано Жовтень, 24 в 10:13



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