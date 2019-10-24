Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сотні порушень – ціна яких людське життя. На Черкащині перевіряли міжміські маршрутки; зима близько. Розкажемо, як підготувати своє авто до негоди і як готується столиця до заметів і снігів; наші каратисти найкращі в світі, та протистояння трамвая та Lexus.

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