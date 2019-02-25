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Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 25.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: скільки витрачають кандидати на президентську кампанію. І що законно, а що підкуп виборців; найсучасніше обладнання і найкращі фахівці. У Дніпрі відкрився унікальний дитячий центр. Тут можна оперувати малюків навіть в утробі матері; у США відбулася церемонія Оскар.

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