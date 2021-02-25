Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні триває вакцинація. На черзі медики столичної Олександрівської клінічної лікарні; вони хочуть працювати вдома. Факти продовжують серію репортажів про молодих українських лікарів, яких не вабить закордон; слава на цукатах. Як дніпровське село стало найкращим в Україні, ще й виграло гроші; 150 років від дня народження Лесі Українки Якою насправді вона була.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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