Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій рекордна кількість обстрілів – 44 за добу; ще один день на реєстрацію – сьогодні ЦВК завершує розгляд документів від кандидатів та партій на участь у дострокових виборах до парламенту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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