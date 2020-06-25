Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тисячі будинків розмито, пошкоджено сотні кілометрів доріг – негода на Заході країни не відступає, Кабмін виділить постраждалим регіонам 500 млн грн; кількість загиблих від коронавірусу у світі наблизилась до 500 млн людей; в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання; у Росії починається референдум щодо змін Конституції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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