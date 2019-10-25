Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:через аварійний шлях на Тернопільщині дівчина випала з автобуса і загинула. Хто відповість за смерть студентки; то безпечно дихати чи ні? Чи варто вірити додаткам та сайтам, які показують рівень забруднення повітря; улюблена страва мільйонів. У всесвітній день пасти – розкажемо чи корисно їсти макарони і як це правильно робити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.