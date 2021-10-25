Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна в четвірці країн, де найбільше нових хворих на коронавірус; екстрена допомога працює на межі можливостей; на Харківщині люди півтора тижня без газу; росіяни визнані безпритульною національністю; Маріуполь розмовляє українською; прем’єра стрічки Олега Сенцова Носоріг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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