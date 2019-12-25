Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дев’ять ворожих атак за добу і двоє поранених бійців, російські найманці на фронті тримають напругу; ціни на тепло можуть впасти на 30%, якщо того захоче влада на місцях; Папа Римський у Ватикані закликав бути смиренним та любити Господа, християни західного обряду святкують Різдво Христове.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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