Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обіцяного перерахунку не було – і знову можуть відключити від тепла. Жителі Сміли вкотре вийшли на протест; хто ж представить Україну на Євробаченні. Після відмови MARUV – обиратимуть серед фіналістів нацвідбору; новий смартфон, що складається, кір що відступає та шкільне українське реаліті – що воно таке.

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