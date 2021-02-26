Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жорсткий карантин, від сьогодні Франківськ і область закриті. Не працюють школи та садочки, транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень; ціна безпеки від 300 грн. В Україні зростає попит на охорону житла; за чотири роки вони знищили корупцію та повернули пацієнтам віру в українську медицину. На що здатна команда молодих та амбітних лікарів – приклад харківського онкоцентру.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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