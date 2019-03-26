Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє поранених бійців, 7 ворожих атак. Останні зведення з фронту; нечистоти прямо в воду. Хто забруднює на Одещині Дністровський лиман; Волинь горить через злочинне спалювання сухостою – вигоріло понад 100 га землі. Як зупинити паліїв.

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