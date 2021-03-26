Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: першими дозами китайської вакцини CoronaVac щеплюватимуть насамперед маломобільних українців; на Донбасі російські найманці з гранатометів атакували позиції наших військових; першу повноцінну прес-конференцію на посту президента Сполучених Штатів провів напередодні Джо Байден.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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