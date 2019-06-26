Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ще один дипломатичний бій – сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження Україною, повернення російської делегації; кинули без жодних пояснень – на Харківщині закривають дві школи і не на літо, а назавжди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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