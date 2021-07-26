Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 213 нових випадків Covid, померло двоє людей. Водночас, МОЗ дозволить змішувати вакцини для ревакцинації; повені не полишають Європу – затопило британську столицю. Вода залила кілька важливих автомагістралей та станції метро; 11 обстрілів за добу – російські найманці збільшили кількість атак на передовій. Серед наших вояків є поранений.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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