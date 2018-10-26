Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: раптова повінь в Йорданії вбила 18 людей; хто дбає про безпеку дітей в українських школах; безпека водія і пасажира – пасок: чому лише 15% українців хвилюються за своє життя.

Опубліковано Жовтень, 26 в 10:01



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