Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європі газ – Україні транзит: сьогодні Нафтогаз і Газпром проведуть остаточні переговори щодо газової угоди. Ризики залишаються; вони просять людських умов навчання – чотири сотні дітей в одній зі шкіл Прикарпаття вчаться у небезпечних і непристосованих приміщеннях; не забувати про кремлівських бранців. в Україні стартував традиційний марафон – листи політв’язням. На слова підтримки у тюрмах, чекають сотні українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.