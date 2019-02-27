ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 27.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як українці дедалі більше віддають перевагу безконтактним розрахункам і чому це вигідно; вигідна альтернативна енергетика. Ми побували на вітчизняному заводі з виробництва сонячних панелей і на сонячній станції; найбільший аеропорт світу, гаджети – що змінюють життя.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (26702.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (27.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (27.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (27.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.02.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.02.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка