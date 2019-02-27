Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як українці дедалі більше віддають перевагу безконтактним розрахункам і чому це вигідно; вигідна альтернативна енергетика. Ми побували на вітчизняному заводі з виробництва сонячних панелей і на сонячній станції; найбільший аеропорт світу, гаджети – що змінюють життя.

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