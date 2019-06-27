Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: НАТО не ПАРЄ – Парламентська Асамблея Альянсу, не збирається повертати Росії статус в організації; екологічна катастрофа на Черкащині – Дніпро поблизу Канівської ГЕС вкрито мертвою рибою і усюди нестримний сморід; облік і кастрація педофілів – після останніх вбивств та зґвалтувань дітей – Парламент розгляне караючий законопроект, який вже два роки припадає пилом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

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