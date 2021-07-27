Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 681 новий випадок Covid-19, а штам Дельта вже підтвердили у 111 країнах світу; російські бойовики атакують на східному фронті. За добу 15 обстрілів; дах гуртожитку розібрали і на тому все, а людей заливають дощі – великі гроші з бюджету на МВС зовсім не гарантують якісних умов життя працівників; Хресна хода у Києві; де підзаробити підліткам на канікулах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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