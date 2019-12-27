Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: авіатроща в Казахстані – поблизу Алмати, пасажирський літак впав на житловий сектор – є багато загиблих; будівельна афера у Харкові – шість сотень родин лишилися без обіцяного житла. Факти шукали справедливості; готовий на 70%, але до Нового року відкрити не встигають – включення з будівництва Шулявського мосту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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