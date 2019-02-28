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Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із майже 800 км дамб Закарпаття – більшість потребують негайного ремонту; цього року в Карпатах загинули п’ятеро туристів. Що треба знати, аби ваш туристичний маршрут не став останнім; робот-пилосос. Чи справді це – майбутнє хатнього прибирання.

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