Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: із майже 800 км дамб Закарпаття – більшість потребують негайного ремонту; цього року в Карпатах загинули п’ятеро туристів. Що треба знати, аби ваш туристичний маршрут не став останнім; робот-пилосос. Чи справді це – майбутнє хатнього прибирання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.