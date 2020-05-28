Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у МОЗі запевняють, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитись вже за місяць; на Черкащині двох копів підозрюють у знущаннях і вимаганні грошей з місцевого жителя за вигаданий злочин; пасажирські авіаперевезення в Україні відновлять у середині червня, а Укрзалізниця ще збільшила кількість потягів, які запустять з 1 червня.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.