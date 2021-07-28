Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 717 нових випадків коронавірусу; усі православні країни відзначають 1033-ю річницю Хрещення Русі-України. В Михайлівському соборі вже почався урочистий молебень; загроза екосистемі озера Світязь – власники баз відпочинку зливають нечистоти у недобудовану каналізацію і все потрапляє у водойму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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