Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики знову обстріляли наші позиції біля Золотого-4; субсидії цього року не скоротять; потужна пожежа в Каліфорнії – вогонь може знищити кілька містечок; на Донбасі 70% людей перевозять нелегальні маршрутники.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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