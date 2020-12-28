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Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні тисячі нових хворих на Covid-19, ми сьомі у світі за кількістю заражень; сім обстрілів за добу – ворог продовжує порушувати перемир’я; на кожного депутата понад 4 млн грн на рік і це без зарплати – ми дізнались, чи законно народні обранці витрачають такі немалі гроші; на Софійську площу повернули скандальний новорічний капелюх, щоправда не на ялинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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