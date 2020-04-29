Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість випадків заражень коронавірусом в Україні наближається до 10 тис.; російські найманці вбили українського воїна, зросла кількість обстрілів; підприємці малого та середнього бізнесу пікетують Кабінет міністрів; без ліків залишили людей з онкологією та рідкісними хворобами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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