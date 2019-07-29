Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від ранку на фронті тиша, але до цього ворог вкотре порушував перемир’я; у Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину на фестивалі їжі; православна церква України вперше відзначила день Хрещення Русі-України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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