Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зростає кількість хворих на Covid-19 в Україні – 846 нових випадків, а у світі посилюється соціальний розрив між щепленими та нещепленими; на передовій високий рівень порушень перемир’я; земельне рейдерство на Прикарпатті – невідомі зі зброєю хочуть відібрати у місцевого фермера 7 га землі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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