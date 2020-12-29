Факти ICTV – Випуск 8:45 (29.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 7 тис. нових хворих на Covid; кому належить Межигір’я? Хто дбає про розкішний маєток та майно. І чи правда, що національний парк можуть закрити для відвідувачів; скандал із Харківським інститутом банківської справи. Хто і куди вивозить майно ВИШу; холод їх не лякає. Черкаські моржі відкрили сезон і радять – як почати моржувати правильно.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.