Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість заражених коронавірусом вже 475 людей; в регіонах обмежують рух транспорту – в яких областях встановили блок-пости та частково перекрили рух; зміни до бюджету, нові призначення та урізання зарплат міністрам – парламент проведе позачергове засідання; українське військо активно готується до членства в НАТО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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