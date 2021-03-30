Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після 4 тижнів локдауну покращилася ситуація на Закарпатті; чи буде всеукраїнський локдаун; коли чекати нових вакцин, чи є на них гроші та скільки щеплень Україна може робити на місяць; чому чиновники не можуть знайти пристойного житла для сироти на Волині; чи вигідно бізнесу та Іспанії нововведення у 4 робочих дні на тиждень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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