Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні поки не відступає, недуга масово вражає мешканців гуртожитків; на засідання збереться надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я; російські найманці не зменшують активності на фронті, вони 15 разів вели прицільний вогонь по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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