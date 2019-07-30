Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій один поранений, ворог активно провокує наших військових; у Москві знову мітинги та арешти, російські силовики затримали ще 50 учасників протестів; гучний скандал у Запоріжжі, чиновник у соцмережах, назвав дівчат у відвертому одязі повіями; сотні тисяч гривень на рік – дедалі більше українців заробляють на енергії Сонця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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