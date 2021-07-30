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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову росте кількість нових випадків Covid-19 в Україні – 962; українське МЗС готове до евакуації українських туристів з Туреччини; тиші на передовій немає. Бойовики тримають обстрілами напруженість на фронті і сім років тому українські військові звільнили від російських бойовиків Авдіївку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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