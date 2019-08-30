Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: обмін полоненими, додому мають повернутися українські бранці Кремля; новий прем’єр і Кабмін, генпрокурор, голова СБУ, нове керівництво Ради; хто має контролювати аварійний житловий фонд, щоб не допустити біди.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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