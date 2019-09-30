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Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.09.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 30.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла активність на фронті – за добу 26 обстрілів. Є поранені серед мирних жителів; звільнити політв’язнів – у Москві пройшла масова акція протесту. Вийшло 20 тис. людей; усі, хто потребує субсидії їх отримає, але статки перевірятимуть пильніше; щороку 20 населених пунктів зникає з мапи України – Факти ICTV починають серію сюжетів, аби врятувати села від занепаду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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