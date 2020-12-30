Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хроніки Covid-19. За минулу добу майже 8 тис. хворих; школа з ризиком для життя на Рівненщині. Аварійна та холодна. Чому понад дві сотні учнів мусять вчитися в таких умовах; тисяча гривень – і у вас новорічний стіл без турбот. Про популярну нині святкову доставку – що в меню і коли замовляти; зимові опеньки, вогнище та смачна юшка. Як незвично відсвяткувати Новий рік пропонують у селі на Вінниччині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.