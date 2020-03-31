Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: збільшилась кількість померлих від коронавірусу в Україні – вже 13 людей. Виявлено 548 випадків зараження; Верховна Рада відкрила ринок землі. Мораторій на продаж скасовується з наступного року; врятувати економіку та стимулювати медиків – у Свободі слова політики обговорили останні парламентські рішення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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