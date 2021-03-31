Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: критична ситуація з коронавірусом на Харківщині та збільшення хворих серед дітей; річка Уди впадає в Сіверський Донець – головне джерело прісної води східної України, та більшість людей навіть не здогадується якої якості вода, яку вони вживають; який попит на приватну авіацію у часи пандемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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