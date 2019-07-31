Факти ICTV – Випуск 8:45 (31.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог знову обстріляв позиції українських військових на передовій з гранатометів; у політв’язня Романа Сущенка з’явився шанс повернутись до дому; два місяці від резонансного вбивства 5-річного Кирила з Переяслав-Хмельницького; йде підготовка до запровадження в Україні закону про трансплантацію.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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