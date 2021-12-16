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Факти ICTV — Випуск 8:45 (16.12.2021)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Миколаєві чиновники перевіряють новий асфальт. І за неякісну роботу підряднику не платять; аби Новий Рік не обернувся трагедією Рятувальники нагадали правила безпечного святкування; тест-драйв Lamborghini, політ на вертольоті чи кулінарний майстер-клас. Ідеї незвичайних новорічних подарунків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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