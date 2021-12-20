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Факти ICTV — Випуск 8:45 (20.12.2021)

Петро Дем'янчук

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна знову на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid-19; на передовій російські найманці навіть на Миколая обстрілювали наші позиції; медичний колапс на Хмельниччині – 70 тис. людей у Старокостянтинівській громаді залишились без повноцінного догляду; львівський бронетанковий завод залишився без замовлень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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