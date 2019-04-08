Фанати ФК Карпати розтрощили пасажирські вагони під час виїзду на матч

Футбольні вболівальники львівської команди Карпати розтрощили три пасажирські вагони – сталося це ще у суботу, коли фани виїздили зі Львова до Кіровоградщини.

Відео погромів залізничники розмістили у соцмережі.

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250 п’яних уболівальників розбили вікна, викинули на вулицю матраци, постільну білизну та навіть вогнегасники. На кожній станції провідники викликали правоохоронців.

Але за словами залізничників, силовики зупинити дебоширів не намагалися.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві двоє чоловіків розтрощили припарковані авто і напали на поліцейських.

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