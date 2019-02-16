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Фантастичні трюки без страховки: в Україну приїхав унікальний німецький цирк

Під головним цирковим куполом три місяці унікальної програми. Тут виступає сучасний німецький цирк. Але його унікальність не в громадянстві акторів, а в стилі програми.

Супердійство під назвою Black and White об’єднало більш як півсотні артистів із Колумбії, Ефіопії, Індії, Польщі, а також українців, які з успіхом виступають за кордоном. Це драйвова музика, світлове шоу і жодної страховки.

Понад рік тривали перемовини, щоб показати в Києві таку збірну і абсолютно нову програму. Вона не лише для дітей,  унікальна насамперед,  екстремальними трюками, бо так працюють на Заході.

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На щоденних репетиціях відточується кожен рух, але серце щораз завмирає.

Саме довіра до партнерів грає велику роль. А от страх не минає. До нього просто звикаєш, кажуть артисти.

Головний автор шоу співпрацював із знаменитим Цирком Дю Солей. Працює в Німеччині також і як повітряний гімнаст, і як режисер. Тому добре відчуває потреби сучасного глядача.

До слова, Пласідо Домінго у Києві: 6 виходів на біс та 20 хвилин аплодисментів стоячи.

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