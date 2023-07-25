Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО

Україна почала говорити про членство у ЄС та НАТО на початку 2000-х, однак, Захід не сприйняв ці наміри серйозно. Матеріал про це опублікувало британське видання “The Guardian”. Воно посилається на нещодавно опубліковані документи із Національного архіву. Згідно з ними, тодішній президент України Леонід Кучма намагався побудувати із офіційним Лондоном особливі відносини, та Захід дотримувався надто наївних поглядів на Владіміра Путіна. Правдивість цієї історії “Фактам” підтвердив другий президент України. І наголосив: офіційний Київ ще на початку 2000-х почав робити спроби вийти з-під впливу Росії і навіть почав для цього робити стабільні кроки ще задовго до Бухарестського саміту, на якому Україна подала заявку щодо ПДЧ, та нічого, окрім обіцянок, не отримала.

Відносини із НАТО Україна розбудовувала від початку 90-х. Тоді це був рух подалі від СРСР, та Росію усе ж вважали стратегічним партнером. 1992-го Київ приєднався до Ради Північноатлантичного співробітництва, а 1994-го, першою на пострадянському просторі долучилася ж до ініціативи “Партнерство заради миру”. Але все ж це були кроки, стандартні для багатьох країн СНД. Справді унікальним, проривним стало підписання у 1997 році Хартії про особливе партнерство України та НАТО. Відповідно до неї створювалася спеціальна Комісія Україна-НАТО.

Черговий революційний крок у напрямку до НАТО Україна зробила у травні 2002 року. РНБО під головуванням президента Кучми офіційно сформулювала набуття Україною повноцінного членства у НАТО як стратегічну мету. При цьому наші спроби убезпечити суверенітет та незалежність враховували небажання Заходу провокувати ворожість Москви, тому на документах, які укладалися із західними партнерами, Україна робила позначку “при збереженні добросусідських відносин з Російською Федерацією”.

Його зі скрипом вдалося вручити тодішньому Генсеку, однак на саміті 2002-го року, який відбувся у Празі, прагнення України, фактично, проігнорували. Більш серйозно Альянс почав ставитися до пропозицій України вже наступного року. У 2003-му Україна взяла участь в операції проти режиму Саддама Хусейна разом із головними країнами НАТО, а восени того ж року дала жорстку відповідь Росії на першу спробу анексії української території – острова Тузла.

Щодо інтеграції у ЄС – розмови про це теж ішли з початку 2000-их. Тоді вперше була сформульована задача євроінтеграції України, першим кроком до якої мало стати набуття асоційованого членства. Саме до цього періоду і відносяться документи, «злиті» британською пресою минулого тижня. Але, каже Леонід Кучма, Захід вперто від нас відвертався, натомість сліпо довірився Путіну.

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