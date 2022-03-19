Фейкова гуманітарна допомога: Росія збільшує градус пропаганди і дезінформації

Росія активізує інформаційно-психологічні операції проти України. Про це повідомляє наше Головне управління розвідки Міністерства оборони. Там додають, ворог вже зараз готує масштабний арсенал фейків.

Вони зображують нібито українських полонених. Принаймні двоє на відео – за один день пішли в так званий “полон” і на острові Зміїному, і в Донецькій області. А через кілька днів – знову. Серед них жінка, яка навіть не міняла макіяжу.

Новий спектакль для російських ЗМІ вже поставили у південних областях України. Трупа акторів – приїхала з Криму. Їхня роль – нібито звільнені українці, які радо вітають окупантів із гуманітарною допомогою. І це попри те, що напередодні весь світ бачив справжню зустріч російської армії в місті.

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