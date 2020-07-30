Фейкова самоізоляція: чому хворих на Covid-19 в Україні ніхто не контролює

Щоб запобігати розповсюдженню епідемії, потрібно самоізолюватись. Проте як показує майже піврічний досвід карантину, це ніхто не контролює. Більше того, цей процес є умовним. Якщо людина захворіла у легкій формі, у стаціонар її не покладуть. Також вона змушена буде сама робити ПЛР-тест.

Так само, якщо хворий живе сам і не може нікого попросити купити продукти, то змушений виходити із помешкання. Грошей на таксі також мають не всі, а тому інфікований буде їздити на громадському транспорті.

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Окрім того, у Києві немає єдиного місця, де можна зробити комп’ютерну томографію на коронавірус. А тому всі стоять у черзі. У такому випадку самоізоляція перетворюється на профанацію і не має жодного сенсу.

На початку епідемії, людей, які приїхали з-за кордону змушували по два тижні жити за власні кошти у спеціально підготованих санаторіях чи готелях. Згодом запустили додаток “Дій вдома”, який мав би контролювати і хворих на коронавірус. Організувати процес уряд доручив Центру громадського здоров’я. Однак, це завдання поки не виконують.

Директор центру громадського здоров’я визнає – моніторингу самоізоляції немає. Але закликає людей бути свідомими. І не наражати інших на небезпеку. А тому здоров’я інших та статистика коронавірусу залежить тільки від кожного з нас.

Статистика коронавірусу в Україні

1 197 позитивних тестів на Covid-19 за добу – це новий антирекорд. Загальна кількість хворих в Україні станом на 30 липня, за даними моніторингової системи РНБО, сягнула 68 794. Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 1 673 українці, з яких 23 – за минулу добу.

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